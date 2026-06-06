الاردن .. لص الشميساني في قبضة البحث الجنائي

خبرني - تمكن العاملون في البحث الجنائي التابعون لمركز أمن الشميساني من إلقاء القبض على شخص يُشتبه بتورطه في تنفيذ عدد من سرقات السيارات والمنازل في المنطقة، وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز ساعات قليلة من رصد تحركاته.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المشتبه به كان ينفذ عمليات السرقة خلال ساعات الليل مستهدفاً مركبات ومنازل في مناطق مختلفة.

وجاءت عملية ضبطه نتيجة متابعة ميدانية مكثفة من قبل كوادر البحث الجنائي، مدعومة بتعاون المواطنين الذين قدموا معلومات ساهمت في تحديد هوية المشتبه به، إلى جانب الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركاته.

وأفضت التحقيقات الأولية وتتبع مسار المشتبه به إلى تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.