الأردن .. مهلة 48 ساعة لأصحاب (الإبل السائبة)

خبرني - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إمهال أصحاب الإبل السائبة ‏والمهملة مدة (48) ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، محذرة من أنه سيتم ‏اتخاذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الاستجابة‎

وأوضح مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، أن هذا التحرك العاجل يأتي ‏استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب في ‏وقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار ‏البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة‎.‎

وبين الدكتور الرفوع أن السلطة اضطرت لإصدار هذا الإعلان العام نظراً لعدم توفر بيانات أو ‏معلومات تمكن الجهات المعنية من الوصول إلى أصحاب الإبل المتواجدة بكثرة في منطقة ‏‏"شارع المطار"، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية‎. ‎

وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة الـ 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ستباشر الكوادر المختصة ‏باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية ‏الخاصة بشكل نهائي‎.‎ ووجهت السلطة نداءً عاجلاً لجميع مالكي الإبل بضرورة تحمل مسؤولياتهم والمبادرة الفورية ‏لمتابعة حيواناتهم وحصرها في الأماكن المخصصة لها، تجنباً للمساءلة القانونية‎

وأكد الرفوع على أن السلامة العامة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين وأصحاب الإبل ‏في هذا المجال يُعد ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة ‏للجميع.‏

