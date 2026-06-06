النشامى ... التعمري ضمن قائمة عالمية لأبرز اللاعبين الواجب متابعتهم بالمونديال

خبرني - اختارت منصة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم، الدولي الأردني موسى التعمري ضمن قائمة تضم 26 لاعبا أوصت بمتابعتهم خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأكدت منصة “أوبتا” أن قائمتها لا تضم بالضرورة أفضل 26 لاعبا في البطولة، وإنما الأسماء التي تثير أكبر قدر من الاهتمام والترقب بالنظر إلى إمكاناتها الفنية وقدرتها على خطف الأضواء خلال المنافسة العالمية.
وجاء اختيار التعمري بعد المستويات المميزة التي قدمها مع نادي رين الفرنسي ، حيث فرض نفسه كأحد أبرز الوافدين الجدد إلى الفريق عقب انتقاله من مونبيليه الفرنسي خلال صيف 2025.
وأشادت المنصة المتخصصة بقدرات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، معتبرة أنه يتمتع بإبداع كبير في صناعة اللعب ومهارات عالية في المراوغة، إلى جانب نشاطه اللافت داخل أرضية الميدان.
وبينت أن التعمري يحتل مركزًا متقدمًا في قائمة هدافي منتخب بلاده التاريخيين برصيد 24 هدفًا (منها سبعة في التصفيات) في 92 مباراة دولية .
وضمت القائمة أيضا اللاعبين أردا جولر و لامين يامال و إبراهيم مازا و نيكو باز و إسماعيل سايباري و فيتينها .