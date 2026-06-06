الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان في ذمة الله

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

" وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"

صدق الله العظيم

انتقل إلى رحمة الله تعالى السبت الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

الصلاه في مسجد السليحي بعد العصر

والدفن في مقبره السليحي

تقبل التعازي لمده ٣ ايام بعد صلاة العصر

الرجال في مدرسة السليحي

النساء في ديوان ابوالعماش السليحي.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفوا عنه اللهم ابدله دارًا خيرًا من داره واهلاً خيرًا من اهله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

اللهم افتح عليه بابًا من الجنة يا رب