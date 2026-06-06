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الاردن .. وفاة الحاج فهمي حلمي الشحروري

  • 06 حزيران 2026
  • 09:30
الاردن وفاة الحاج فهمي حلمي الشحروري

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) 

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، انتقل الى رحمه الله بعد ظهر  الجمعة  الحاج  /  فهمي حلمي الشحروري .
والد كل من المهندس مجدي 
والدكتورة مرفت 
ونلفر وشيرين
سائلين الله تعالى أن يتغمده  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.

” إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنا في مُصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ” 

وستكون الصلاه على الفقيد بإذن الله تعالى بعد صلاة ظهر  السبت ٦ / ٦ /  ٢٠٢٦ في مسجد الكردي في ام اذينه.
الموقع :
https://maps.app.goo.gl/CFgEPnXjVXncPfE46

 والدفن في مقبره بيادر وادي السير .
الموقع :
https://maps.app.goo.gl/JQ7A63eEGsnFvkho6

موقع العزاء :
في بيت الوالد رحمة الله عليه
الموقع :
https://maps.app.goo.gl/FK3Ry92yJQJXGt5p8

يومي السبت  والاحد للرجال والنساء من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة ليلاً 

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