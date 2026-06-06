الاردن .. وفاة الحاج فهمي حلمي الشحروري

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، انتقل الى رحمه الله بعد ظهر الجمعة الحاج / فهمي حلمي الشحروري .

والد كل من المهندس مجدي

والدكتورة مرفت

ونلفر وشيرين

سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.

” إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنا في مُصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ”

وستكون الصلاه على الفقيد بإذن الله تعالى بعد صلاة ظهر السبت ٦ / ٦ / ٢٠٢٦ في مسجد الكردي في ام اذينه.

الموقع :

https://maps.app.goo.gl/CFgEPnXjVXncPfE46

والدفن في مقبره بيادر وادي السير .

الموقع :

https://maps.app.goo.gl/JQ7A63eEGsnFvkho6

موقع العزاء :

في بيت الوالد رحمة الله عليه

الموقع :

https://maps.app.goo.gl/FK3Ry92yJQJXGt5p8

يومي السبت والاحد للرجال والنساء من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة ليلاً