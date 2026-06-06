يوسف محمود زيادة (أبو كنعان) في ذمة الله

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل زيادة وأقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدهم الغالي

يوسف محمود زيادة (أبو كنعان)

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد أبو حنيفة إلى مثواه الأخير.

تُقبل التعازي للرجال في جمعية المسلماني بجانب شركة المياه.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون