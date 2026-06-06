*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

يوسف محمود زيادة (أبو كنعان) في ذمة الله

  • 06 حزيران 2026
  • 09:26
يوسف محمود زيادة أبو كنعان في ذمة الله

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل زيادة وأقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدهم الغالي

يوسف محمود زيادة (أبو كنعان)

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد أبو حنيفة إلى مثواه الأخير.

تُقبل التعازي للرجال في جمعية المسلماني بجانب شركة المياه.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شكر على تعاز .. بعزاء المهندس محمود أبو الهيجاء
شكر على تعاز .. بعزاء المهندس محمود أبو الهيجاء
  • 2026-06-06 11:30
الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان في ذمة الله
الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان في ذمة الله
  • 2026-06-06 09:32
الاردن .. وفاة الحاج فهمي حلمي الشحروري
الاردن .. وفاة الحاج فهمي حلمي الشحروري
  • 2026-06-06 09:30
الحاج فيصل خليل صندوقة (أبو فؤاد) في ذمة الله
الحاج فيصل خليل صندوقة (أبو فؤاد) في ذمة الله
  • 2026-06-06 09:22
الاردن .. وفاة الحاج محمد عبد الهادي عبد الجابر غنام (أبو العبد)
الاردن .. وفاة الحاج محمد عبد الهادي عبد الجابر غنام (أبو العبد)
  • 2026-06-06 08:30
الاردن .. وفاة موظف في بلدية عين الباشا أثناء تأدية واجبه الرسمي
الاردن .. وفاة موظف في بلدية عين الباشا أثناء تأدية واجبه الرسمي
  • 2026-06-05 16:37