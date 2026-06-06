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الحاج فيصل خليل صندوقة (أبو فؤاد) في ذمة الله

  • 06 حزيران 2026
  • 09:22
الحاج فيصل خليل صندوقة أبو فؤاد في ذمة الله

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

بمزيد من الحزن والأسى، ينعى آل صندوقة وفاة
الحاج فيصل خليل عبد القادر  صندوقة (أبو فؤاد)
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت الموافق 06/06/2026.
صلاة الجنازة بعد عصر اليوم في ساحة مدرسة وادي السير الثانوية والدفن في مقبرة العشيرة 
تُقبل التعازي للرجال لمدة يومين (السبت والأحد) في ديوان عشيرة صندوقة وللنساء في منزل الفقيد 
انا لله وانا اليه راجعون

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