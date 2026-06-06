عمرو دياب ونجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة شقيق عماد زيادة

خبرني - شهد حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء مميزة عند سفح الأهرامات.

واحتفل الفنان عماد زيادة بزفاف ابنة شقيقه في حفل ضخم أُقيم بمنطقة الأهرامات، وسط حضور واسع من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة، الذين حرصوا على مشاركة الأسرة فرحتها والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.

وكان من أبرز الحضور الفنان عمرو دياب، الذي لفت الأنظار بمجرد وصوله إلى الحفل، حيث جلس إلى جانب عماد زيادة وشارك المدعوين أجواء الاحتفال، كما حضر الفنان محمد هنيدي، وظهر برفقة الهضبة على نفس الطاولة في لقطات حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مبهجة، تخللتها الموسيقى والرقص، إلى جانب حضور عدد من نجوم الرياضة والإعلام، في ليلة جمعت بين الأجواء العائلية والظهور الفني اللافت.

وكان عماد زيادة قد احتفل خلال مايو/أيار الماضي بعقد قران ابنة شقيقه في حفل عائلي اقتصر وقتها على المقربين وبعض الشخصيات العامة، من بينهم حسام غالي، ولاعب الأهلي محمد هاني، والداعية مصطفى حسني.

ويواصل عماد زيادة خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، بالتزامن مع مشاركته في أكثر من مشروع درامي وسينمائي جديد، إلى جانب ظهوره المتكرر في المناسبات الفنية والاجتماعية التي تجمع نجوم الوسط الفني.