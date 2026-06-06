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الاردن .. وفاة الحاج محمد عبد الهادي عبد الجابر غنام (أبو العبد)

  • 06 حزيران 2026
  • 08:30
الاردن وفاة الحاج محمد عبد الهادي عبد الجابر غنام أبو العبد

خبرني - نعي حاج فاضل ومناضل كبير 
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى آل غنام  وأقرباؤهم وأنسباؤهم وفاة الحاج المناضل الكبير المرحوم بإذن الله تعالى 
عميد آل غنّام
محمد عبد الهادي عبد الجابر غنام (أبو العبد)
والد كل من عبدالهادي ولؤي وهيفاء وسناء وأمال ومنال ولبنى ومنى وفاتنة وأريج.

وسيشيع جثمانه الطاهر  السبت ٢٠٢٦/٠٦/٠٦ بعد صلاة الظهر في مسجد الفيحاء الكائن في الشميساني إلى مقبرة شمال عمان ( شفا بدران ) وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعات ديوان آل عبدالهادي الكائن في الشميساني ثلاثة أيام ابتداءً من يوم السبت بين الساعة الرابعة عصراً والعاشرة مساءً.

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