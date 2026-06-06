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الاردن .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

  • 06 حزيران 2026
  • 08:01
الاردن أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 29- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27- 18، وفي المرتفعات الشمالية 25- 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 16، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 30- 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

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