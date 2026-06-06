الأمير علي: سنلعب في كأس العالم من أجل المتعة وتقديم أفضل ما لدينا

خبرني - قال رئيس اتحاد كرة القدم الأمير علي بن الحسين خلال لقاء مع "سي إن إن" إن الأردن يمتلك منتخبا وطنيا رائعا مر بمراحل كثيرة على مدار العشرين عاما الماضية وصولا إلى هذه اللحظة.

وأضاف الأمير علي أن الأردن بدأ ببرنامج للناشئين منذ أكثر من عشرين عاما، وأن الكثير من لاعبي المنتخب بدأوا في أكاديميات الناشئين في الأردن.

وأشار إلى أن التأهل لكأس آسيا كان تحديا في أحد المراحل، لكن الآن أصبح المنتخب الوطني من المشاركين الدائمين في كأس آسيا.

وأوضح أن المنتخب الوطني يرغب بتقديم أفضل ما لديه، مبديا تفاؤله بأن الفريق سيسعى لفعل ذلك، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يمتلكون روح ديناميكية عالية.

وقال الأمير علي إن المنتخب الوطني سيلعب في كأس العالم من أجل المتعة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم، وأن المنتخب الوطني يمتلك إمكانيات هائلة رغم تعرض بعض لاعبيه للإصابات.

وتحدث عن لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري مشيرا إلى أن التعمري أحد اللاعبين الذين تدرجوا في أكاديمية الشباب ثم شق طريقه بنجاح عبر الأندية بدءا من قبرص وبلجيكا وصولا إلى فرنسا آملا أن يحصل زملاء موسى التعمري على مثل هذه الفرص في التطور.

واختتم الأمير علي بالحديث عن ألوان القميص الخاص بالمنتخب الوطني واصفا إياه بالبسيط والرائع، وأن ألوان الشماغ الأردني جاءت لمحاكاة طريقة مشجعي المنتخب الوطني بوضع الشماغ على أكتافهم خلال تواجدهم في المدرجات لدعم المنتخب.