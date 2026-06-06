ترمب: الاتفاق مع إيران يحتاج وقتا وطهران لا تملك خيارا

خبرني - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، من يحثه الإسراع للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أن إنجاز مثل هذه الأمور "يستغرق سنوات"، وفق وصفه.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "إن بي سي" إن إدارته تتحرك بسرعة كبيرة بشأن إيران، مضيفا "نحن في الشهر الـ3 فقط من العمليات مقارنة بحرب فيتنام التي دامت 19 عاما".

وتابع أن معالجة الملف الإيراني تستغرق سنوات والنظام هناك يقاتل ويستهدف الأمريكيين منذ 47 عاما، واعتاد التعامل مع قيادات أمريكية وغربية "ضعيفة وغير فعالة".

قبول الاتفاق

واعتبر أن إيران ترفض حتى الآن قبول الاتفاق "بسبب الفخر"، مردفا أن طهرات تمتعت باستقلال كبير في السابق وتجد صعوبة كبيرة في إبرام الاتفاق.

لكنه أضاف كذلك أنه ليس "لديها خيار في نهاية المطاف" وأن هناك إجراءات لم تكن تتوقعها ستضطر للقيام بها، دون أن يوضح ما هي تلك الخيارات.

وصرح ترمب "قادة إيران أقوياء ويعتزون بأنفسهم لكنهم سيضطرون إلى اتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما إلا أن ذلك سيستغرق وقتا".

امتلاك سلاح نووي

وبما يتعلق بالاتفاق النووي، شدد ترمب على أن إيران كانت قريبة للغاية من امتلاك سلاح نووي مرتين، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتابع ترمب أن الاتفاق النووي السابق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران كان طريقا نحو امتلاك سلاح نووي.

وقال "لولا إلغائي للاتفاق النووي لكانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا قبل 5 سنوات".

الصواريخ الإيرانية

وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران تمتلك حاليا 21% أو 22% من ترسانتها الصاروخية التي كانت لديها سابقا قبل بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

واعتبر أن عدد الصواريخ المتبقي كبير لكنه ليس كما كان عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم المشترك.

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة تعلم بدقة عدد ومواقع ما تبقى من صواريخ ومسيّرات إيرانية ومواقع مصانعها، مؤكدا توجيه الجيش الأمريكي ضربات دمرت معظم مصانع المسيّرات ومنصات الإطلاق ومناطق تصنيع الصواريخ في إيران خلال العملية العسكرية ضد إيران.

وفي الوقت ذاته، قال إن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل تقريبا ومعظم مصانع الطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق ومواقع تصنيع الصواريخ، مردفا "لكن لا تزال لديهم قدرات".

وكان الرئيس الأمريكي كرر في مناسبات عدة أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني والبحرية بشكل كامل، وأن إيران لم يتبق لديها أي قدرات عسكرية.

ورغم التوصل إلى هدنة في أبريل/نيسان الماضي، تتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

توقفت المحادثات المباشرة التي بدأت في نيسان/أبريل بوساطة باكستانية، فيما يتواصل تبادل الرسائل عبر وسطاء، وسط تهدد الاشتباكات المتكررة في الخليج الهدنة.