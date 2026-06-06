الجيش الأميركي يعلن إسقاط 4 مسيرات وقصف رادارات إيرانية

خبرني - قالت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم السبت، إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز.

وأضافت أنها شنت ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في جزيرة قشم ومدينة غوروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى.

وأكدت القيادة المركزية أن قواتها في حالة يقظة وتأهب تام للرد على أي "عدوان إيراني غير مبرر في إطار الدفاع عن النفس".

وأفادت شبكة سي إن إن، فجر السبت، أن إيران أطلقت عدة ‌طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية أسقطت 4 منها.

ونقلت الشبكة، عن مسؤول أمريكي، أن أيا من السفن لم تتعرض للإصابة حتى الآن نتيجة المسيّرات الإيرانية التي أُطلقت باتجاه المضيق.

ومن جهته، أعلن الجيش الإيراني، السبت، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية غادرتا بحر عمان بعد إطلاق البحرية الإيرانية تحذيرات بصاروخ "قدير"، وطائرات مسيّرة هجومية جديدة من طراز "شهيد دانا".