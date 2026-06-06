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ترمب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ

  • 06 حزيران 2026
  • 01:07
ترمب إيران تبقى لديها ما بين 21 إلى 22 من مخزون الصواريخ

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ.
 

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