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ترمب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ
ترمب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ
06 حزيران 2026
01:07
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خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ.
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