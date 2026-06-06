ترمب: الحسم مع إيران سيكون قوياً للغاية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة اقتربت من حسم الملف الإيراني، مؤكداً أن الخيارات المطروحة تتراوح بين التوصل إلى اتفاق أو اللجوء إلى مسار أكثر تشدداً.

وأضاف ترمب، في تصريحات صحفية، أن واشنطن لن تسمح بظهور دولة تمتلك قدرات نووية كبيرة، مشيراً إلى أن بلاده عملت على تحييد ما وصفه بـ"التهديد النووي" الإيراني.

وأوضح أن ملف إيران "تمت معالجته إلى حد كبير بطريقة أو بأخرى"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية وصلت إلى مرحلة يمكن خلالها إنهاء هذا الملف خلال فترة قصيرة.

وادعى ترمب أن إيران فقدت معظم قدراتها البحرية، مشيراً إلى إغراق عدد كبير من سفنها خلال أيام قليلة، كما وصف الحصار البحري المفروض عليها بأنه غير مسبوق.

وشدد الرئيس الأميركي على أن حسم الملف الإيراني سيكون "قوياً للغاية" مهما كان المسار الذي سيتم اعتماده، سواء عبر اتفاق مكتوب أو من خلال خيارات أخرى أكثر صعوبة، معتبراً أن المسار الأصعب قد يكون في بعض الأحيان الأسرع لتحقيق النتائج المرجوة.