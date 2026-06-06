*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين

  • 06 حزيران 2026
  • 00:12
الأردن الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين

خبرني - أتت الحرائق التي اندلعت الجمعة في منطقة الخلة في قضاء بيرين على نحو 800 دونم من الأراضي المزروعة بحقول الحبوب وبساتين الزيتون.

وقال مصدر في مديرية زراعة الزرقاء، إن المنطقة المتضررة لا تضم أشجارا حرجية، موضحا أن النيران اشتعلت في مزارع زيتون غير محروثة قبل أن تمتد إلى حقول الحبوب المجاورة.

ودعا المصدر المواطنين والمزارعين إلى ضرورة حراثة أراضيهم، مؤكدا أن الخطوة تساهم بفاعلية في حماية الأراضي من الحرائق وتحد من انتشارها.

يشار إلى أن مديرية زراعة الزرقاء، كانت قد اتخذت إجراءات استباقية لحماية الغابات والثروة الحرجية من خلال فتح خطوط لحماية الغابات من النيران ودعت المواطنين إلى الحذر الشديد عند إشعال النار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد - أسماء
الأردن.. تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد - أسماء
  • 2026-06-07 00:31
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن - فيديو
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن - فيديو
  • 2026-06-06 22:19
إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية
إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية
  • 2026-06-06 22:11
الأردن .. 100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل
الأردن .. 100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل
  • 2026-06-06 20:49
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران
  • 2026-06-06 20:38
تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة
تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة
  • 2026-06-06 19:20