بيان صادر عن عشيرتي الحباشنة والضمور بعد الاعتداء على طبيبة

خبرني - ببالغ الغضب والاستنكار، تابعت عشيرتا الحباشنة والضمور حادثة الاعتداء الجسدي واللفظي المشين التي تعرضت لها ابنتهم الدكتورة رفيدة العساسفة أثناء تأديتها لواجبها المهني والإنساني في خدمة المرضى، في اعتداء سافر ومرفوض على كرامة الطبيب وهيبة مؤسسات الدولة والقيم الأصيلة التي تربى عليها أبناء هذا الوطن.

إن ما جرى لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته، ونؤكد أن الاعتداء على أصحاب الرسالة الإنسانية وهم يؤدون واجبهم يمثل تجاوزاً خطيراً يستوجب موقفاً حازماً يرسخ سيادة القانون ويمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

ومن هذا المنبر، نطالب معالي وزير الداخلية وعطوفة محافظ الكرك والجهات المختصة باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق مرتكب هذا الفعل المشين، والتعامل مع القضية بما ينسجم مع جسامة الجرم المرتكب، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً للسلم المجتمعي ومنعاً لأي احتقان قد ينشأ نتيجة الشعور بغياب العدالة أو التهاون في إنفاذ القانون.

كما نؤكد أن هذا التصرف الفردي لا يمثل أهل الكرك ولا أخلاق الأردنيين، وأن الدكتورة رفيدة العساسفةستبقى كما عهدها الجميع صاحبة رسالة وعطاء، مستمرة في خدمة أهلها وأبناء وطنها، غير آبهة بمحاولات الإساءة أو الترهيب.

ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الدكتورة رفيدة، ولأبناء الوطن الذين عبروا عن موقفهم الرافض لهذا الاعتداء، كما نثمن متابعة معالي وزير الصحة ومدير مستشفى الكرك الحكومي وجهود أجهزتنا الأمنية التي نثق بحرصها على تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم.

حمى الله الأردن حرا عزيزاً آمناً مستقراً، شعبا ... ومؤسسات .. وقيادة .. وأبقى القانون فوق الجميع حارسا للقيم الإنسانية والسلم الأهلي .

عشيرتا الحباشنة والضمور