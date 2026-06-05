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إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية

  • 05 حزيران 2026
  • 22:39
إدارة الترخيص لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية

خبرني - أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الجمعة، أنه لم يتم تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية نهائيا.

وقال القرعان، إنه تم تحديد رسوم ("بكبات" فانات) النقل المشترك التي تعمل على الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك رسم مذكور سابقا يحدد رسوم ترخيصها.

وأوضح أن المادة (2) من النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، والتي عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) حددت رسوم التسجيل بـ 250 دينارا، ورسوم الترخيص بـ 100 دينار، لمركبات النقل المشترك من بكبات وفانات ولم تمس رسوم سيارات الركوب الخاصة نهائيا.

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بدأت، مساء الخميس، بتطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وبموجب النظام الجديد، أصبح بإمكان مالكي المركبات تجديد ترخيص مركباتهم المنتهي ترخيصها لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ التجديد، بدلا من احتساب الترخيص للمدة المتبقية من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وهي ميزة تُطبّق لأول مرة بهدف التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الترخيص.

ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في إنجاز المعاملات، بما ينسجم مع نهج التحديث والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

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