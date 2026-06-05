وول ستريت تتراجع مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

خبرني - تراجعت الأسهم في وول ستريت الجمعة مع انخفاض شركات التكنولوجيا الكبرى، وساهم تقرير قوي عن الوظائف في تعزيز التوقعات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، متجها نحو أول أسبوع خسارة له في آخر 10 أسابيع، وأكبر انخفاض يومي له منذ مارس/آذار. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 373 نقطة، أو 0.7%، حتى الساعة 12:11 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.

وتسببت أسهم التكنولوجيا في انخفاض السوق بشكل عام، حيث شهدت الشركات التي دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى سلسلة من الأرقام القياسية خلال الشهرين الماضيين خسائر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 4.6%، وسهم برودكوم بنسبة 5.9%. وكانت الأسهم داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متقاربة بين الرابحين والخاسرين. إلا أن العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تتميز بقيمتها المرتفعة التي تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام.

في غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات بعد أن أظهر تقرير أن الولايات المتحدة أضافت 172 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو رقمٌ مفاجئ، وفقًا لوزارة العمل. ويُعدّ هذا التقرير الأخير الذي يُشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا، على الرغم من الضغوط التي يُسببها التضخم على الشركات والمستهلكين.

يأتي آخر تقرير عن التوظيف قبل أسبوعين من ترؤس كيفن وارش أول اجتماع له كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع 16-17 يونيو/حزيران، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.

وعلى المدى الطويل، يرى السوق احتمالا يزيد عن 60% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقا لمؤشر CME FedWatch، مع احتمال ضئيل أو معدوم لخفضها.

وقال كبير استراتيجيي السوق في لازارد، رونالد تمبل، في مذكرة بحثية: "تبددت فعليا أي آمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع صدور تقرير التوظيف القوي هذا الصباح".

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.54% من 4.50% قبيل صدور التقرير. كما قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين، الذي يعكس بشكل أدق تحركات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.16% من 4.04% قبيل صدور التقرير.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في محاولة لتقييم التأثير المستمر لارتفاع التضخم. وكانت الأسعار قد بدأت بالارتفاع بالفعل نتيجة للرسوم الجمركية. وقد أدت الحرب الأمريكية مع إيران فعليا إلى منع شحنات النفط الخام من المرور عبر مضيق هرمز.

انخفض سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 1.6% إلى 93.50 دولار أمريكي، وكان سعره حوالي 70 دولارا للبرميل قبل الحرب. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى قفزة في أسعار البنزين، مما ساهم في زيادة التضخم بشكل عام، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع المنقولة بحرا، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي.

أظهر مؤشر التضخم المعتمد لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعا إجماليا في الأسعار بنسبة 3.8% خلال شهر أبريل/نيسان، مسجلا بذلك أكبر زيادة خلال عامين.

وكانت وول ستريت تتوقع نجاح المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في نهاية المطاف. وقد توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق مبدئي الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار، إلا أن الاتفاق لم يعتمد نهائيا.

وتقترب الجولة الأخيرة من إعلان أرباح الشركات من نهايتها. وقد انخفض سهم شركة لولوليمون بنسبة 9.2% بعد خفض توقعاتها للإيرادات والأرباح.

كانت معظم تقارير الشركات إيجابية بشكلٍ مفاجئ، مما ساهم في ازدهار وول ستريت القياسي. وقد ساعدت الأرباح والتوقعات المشجعة في التخفيف من المخاوف المستمرة بشأن اتجاه الاقتصاد في ظل الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الأمريكية مع إيران.

ومع تراجع أهمية الأرباح حاليا، حذر المحللون من أن شركات التكنولوجيا التي تستفيد من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ربما أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية. وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ السوق الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2026، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9% خلال العام.