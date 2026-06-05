كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا تطور نظامًا ذكيًا لفحص وترخيص المركبات

خبرني - طوّر فريق بحثي من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا نظامًا ذكيًا بعنوان "فاحص"، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتطوير آليات الفحص الفني وترخيص المركبات في المملكة. ويستهدف المشروع، الذي أعده الطلبة ضمن مشاريع التخرج، أتمتة إجراءات الترخيص وتقليل الاعتماد على الفحص التقليدي، بما يسهم في اختصار وقت الانتظار وتخفيف الجهد التشغيلي على المواطنين والكوادر الرسمية.

وأوضح المشرف على المشروع الدكتور عبد الرؤوف اشتيوي أن النظام يحلل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمركبة للكشف عن الأعطال والمخالفات الفنية، مثل الكسور في الزجاج، والتلف في الهيكل الخارجي، والأضواء غير المطابقة للمواصفات، والتظليل المخالف. وأضاف أن نظام "فاحص" يصدر تقريرًا فنيًا يحدد مدى مطابقة أجزاء المركبة لمعايير السلامة العامة، ليكون أداةً مساندةً لموظف الفحص تسهم في تعزيز الموضوعية والسرعة في اتخاذ القرار، دون إلغاء الدور الرقابي البشري في الخدمات الحكومية الحساسة.

ويتيح التطبيق للمستخدم، في حال اجتياز الفحص، اختيار شركة التأمين وإتمام إجراءات الدفع الإلكتروني لإصدار الرخصة رقميًا. كما تسهم هذه المنظومة في تعزيز أمن المعلومات وحماية الخصوصية من خلال إمكانية ربطها مستقبلًا بالخوادم الداخلية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمجتمع.

أنجز المشروع الطلبة: عبد الرحمن عربيات، ويزيد زقزاق، وسامح أبو علان. وتسعى الكلية، من خلال دعم المبادرات الابتكارية، إلى ربط البحوث الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة، وتزويد الخريجين بالمهارات التقنية اللازمة لتحويل الأفكار البرمجية إلى حلول خدمية تلامس احتياجات المواطنين وتسهم في تطوير قطاعي النقل والمرور.