أسعار السيارات الكهربائية تتراجع في فرنسا.. نقطة تحول حاسمة بالسوق

خبرني - في تحول لافت داخل سوق السيارات، بدأت أسعار المركبات الكهربائية في فرنسا بالتراجع تدريجيا، ما قد يزيل أحد أبرز العوائق أمام انتشارها.

وذكر موقع "كلابيك" الفرنسي المتخصص في السيارات أنه بعد سنوات من الارتفاع المستمر، تشير المؤشرات الحديثة إلى أن الفجوة السعرية بينها وبين السيارات التقليدية آخذة في التضاؤل، مما يعزز فرص اعتمادها على نطاق أوسع.

وأوضح الموقع أن أسعار السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة نسبيًا بالنسبة لكثير من الفرنسيين، ما يجعل قرار التحول إليها صعبًا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه رغم أن بعض الطرازات الحديثة مثل "سيتروين ë-C3" أصبحت أكثر توفرًا من حيث السعر، إلا أن السوق الفرنسية لا تزال بعيدة عن أسواق مثل الصين، حيث أصبحت السيارات الكهربائية في المتوسط أرخص من نظيراتها العاملة بالوقود. ومع ذلك، شهدت فرنسا مؤخرًا انخفاضًا ملموسًا في أسعار هذه المركبات.

وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن "معهد التنقلات الانتقالية"، فإن الاتجاه الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19، والذي أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار السيارات الجديدة، بدأ أخيرًا في التراجع.

ففي عام 2025، انخفض متوسط سعر السيارات الجديدة بنسبة 2%، من 35,200 يورو إلى 34,600 يورو. وكان الانخفاض أكثر وضوحًا في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تراجع متوسط السعر بنسبة 4% بين عامي 2024 و2025، من 40,700 يورو إلى 39,000 يورو.

تكشف الأرقام أيضًا أنه خلال الفترة من 2019 إلى 2025، ارتفعت أسعار سيارات الديزل بنسبة 18%، والبنزين بنسبة 29%، في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة في السيارات الكهربائية 7% فقط. وهذا يعني أن الارتفاع الكبير في أسعار السيارات خلال السنوات الماضية كان مدفوعًا بشكل أساسي بالمركبات التقليدية.

نتيجة لذلك، أصبحت أسعار السيارات الكهربائية تقترب تدريجيًا من نظيراتها العاملة بالوقود. ففي عام 2025، بلغ متوسط الفارق السعري في فئة السيارات الصغيرة (Segment B) نحو 5,200 يورو، بينما تقلص إلى 2,900 يورو فقط في فئة السيارات المدمجة (Segment C). أما في فئة السيارات العائلية (Segment D)، فقد أصبحت السيارات الكهربائية أكثر جدوى اقتصادية، إذ يقل متوسط سعرها بنحو 3,100 يورو مقارنة بالسيارات التقليدية.

ووفقًا للموقع الفرنسي، فإن هذا التطور قد يمثل نقطة تحول حاسمة في سوق السيارات، حيث لم تعد الكلفة المرتفعة عائقًا كبيرًا كما كانت في السابق، ما يفتح الباب أمام انتشار أوسع للسيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.