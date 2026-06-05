بطريركية الروم الأرثوذكس: الرئيس الأميركي يجب أن يدرك الأهمية التي يتمتع بها موقع المغطس

خبرني - قال المستشار القانوني لبطريركية الروم الأرثوذكس أسعد مزاوي، إن موقع المغطس ذو أهمية دينية كبيرة جدا، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يدرك أهمية هذا الموقع.



وأضاف أن بطريركية الروم الأرثوذكس اختارت موقع المغطس لبناء أول جامعة لها لإيمانها بأن هذه الجامعة سترسخ مبادئ الأمن والأمان والتآخي الإسلامي المسيحي، مشيرا إلى أن تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني ببناء هذه الجامعة يؤكد دعم الأردن لهذه المبادئ.



وأوضح أن أحد اهداف زيارة غبطة البطريرك إلى واشنطن هي دعوة الرئيس الأميركي لزيارة المناطق المقدسة، ويشاهد المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأشار إلى أن تحركات غبطة البطريرك تسير على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني التي تمتاز بالدبلوماسية الهادئة عبر إيصال الرسائل للعالم أجمع بدبلوماسية قوية وحاضرة عبر تبني مبدأ السلام في زمن الحروب والتوترات.