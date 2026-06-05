كاظم الساهر يطلق أغنية «إلا أجيبك»

خبرني - أطلق الفنان كاظم الساهر أغنيته الجديدة «إلا أجيبك» من ألبومه العراقي، وسط تفاعل كبير وإشادات بكلماته وأدائه الرومانسي المميز جداً.

وحقق العمل الجديد تفاعلاً واسعاً فور صدوره، حيث أشاد الجمهور بالأداء الرومانسي المميز الذي اعتاد عليه الساهر، إلى جانب قوة الكلمات التي تعكس مشاعر الشوق والحنين بأسلوبه الفني المعروف.

وروج الساهر للأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جمهوره للاستماع إليها وإبداء آرائهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع محبيه ومتابعيه في مختلف أنحاء العالم العربي.

وجاءت أغنية «إلا أجيبك» من كلمات وألحان كاظم الساهر نفسه، في استمرار لنهجه الفني القائم على تقديم أعمال مكتملة من حيث الكلمة واللحن، بينما تولى التوزيع الموسيقي محب الراوي، والمكس والماستر كل من رالف كسلر ويوناس برومر.

كما تميزت الأغنية بمحتواها العاطفي العميق، حيث تناولت فكرة التعلق الشديد بالمحبوب وصعوبة الفراق، في إطار شعري موسيقي يحمل بصمة الساهر الخاصة التي تجمع بين الإحساس العالي والبساطة المؤثرة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العمل الجديد، حيث انهالت التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمال اللحن وصدق الإحساس، مؤكدين أن الساهر ما زال يحافظ على مكانته كأحد أبرز رموز الأغنية العربية.