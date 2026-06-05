​نتنياهو في الكابينت: لا يوجد اتفاق مع لبنان في الوقت الحالي

خبرني - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يتم بلورته بشكل كامل بعد، مشيرا إلى أن حزب الله يعارضه، وبالتالي فإنه لا يوجد اتفاق حاليا من وجهة النظر الإسرائيلية.

​وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية لم تتلق حتى الآن أي توجيهات لتنفيذ الاتفاق، وأن العمليات العسكرية في لبنان مستمرة وفق الترتيبات الحالية، بما في ذلك القيود المفروضة على الأنشطة العسكرية في بيروت.

​وجاءت تصريحات نتنياهو عقب ضغوط مارسها عدد من الوزراء لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، حيث أكد نتنياهو أنه يفضل المسار الدبلوماسي في الوقت الراهن، معتبرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريكا استراتيجيا لإسرائيل، مما يتطلب إتاحة الفرصة لاستمرار الاتصالات والمحادثات.

​من جانبه، أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي وزراء الكابينت أن المستوى السياسي هو المخول بتحديد الوجهة المقبلة، مؤكدا جاهزية الجيش لتوسيع القتال إذا لزم الأمر. وأضاف رئيس الأركان بحسب مصادر مطلعة: "إذا كان بإمكاننا التوصل إلى وقف إطلاق نار بالشروط المقبولة لدينا، فمن الأفضل تحقيق ذلك اليوم بدلا من الانتظار لشهر آخر للحصول على نفس الشروط".

​وفيما يتعلق بالشروط الإسرائيلية والأمريكية لوقف إطلاق النار، أوضحت المصادر أنها تشمل نزع سلاح جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، والحفاظ على الشريط الأمني الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضمان حرية العمل لإحباط أي تهديدات فورية. وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترامب أبدت تفهما لهذه الشروط.

​وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل ولبنان وافقا على تطبيق وقف إطلاق النار، مشروطا بوقف حزب الله للنيران وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني، وذلك في ختام المحادثات التي جرت في واشنطن.

​كما تضمن الإعلان التوافق على إنشاء "مناطق تجريبية" يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الكاملة والحصرية واستبعاد أي قوى غير حكومية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية نقلا عن مصادر في بيروت أن الجانب الإسرائيلي رفض مقترحا باختيار بلدة بنت جبيل لتكون أولى المناطق التجريبية، مؤكدة أن المقترح طرح كفكرة ولم يتم الحسم فيه بعد.

​وأكد البيان الأمريكي أن الجانبين شددا على عدم وجود نوايا عدائية متبادلة، والتزامهما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة وحل الملفات العالقة للوصول إلى اتفاق شامل.