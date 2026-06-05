6 أيام على المونديال.. قصة إنجاز تاريخي لبيليه

خبرني - مع تبقي 6 أيام فقط على انطلاق كأس العالم 2026، يعود الحديث عن أحد الأرقام التاريخية في سجلات البطولة.

وحقق الأسطورة البرازيلية رقما قياسيا لا يزال صامدا في تاريخ كأس العالم منذ أكثر من نصف قرن.

ففي نسخة كأس العالم 1970 بالمكسيك، قدم بيليه واحدة من أعظم العروض الفردية في تاريخ البطولة، ليس فقط بأهدافه، بل بقدرته الاستثنائية على صناعة الفرص لزملائه.

ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سجل بيليه 6 تمريرات حاسمة خلال مونديال 1970، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في نسخة واحدة من كأس العالم منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية بشكل موثق عام 1966.

وجاء الإنجاز في بطولة شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقبه العالمي الثالث، حيث ساهم "الملك" بـ4 أهداف وست تمريرات حاسمة خلال ست مباريات فقط، ليجمع بين التسجيل والصناعة بصورة استثنائية.

بلغ تألق بيليه ذروته في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، إذ سجل الهدف الأول في الفوز 4-1، ثم صنع هدفين آخرين لزميليه غاييرزينيو وكارلوس ألبرتو، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نهائي كأس العالم بواقع تمريرتين.

ولا يزال الهدف الرابع للبرازيل، الذي مر عبر سلسلة تمريرات رائعة قبل أن يمرر بيليه الكرة إلى كارلوس ألبرتو ليسددها في الشباك، يُصنف بين أجمل الأهداف الجماعية في تاريخ كأس العالم.

ورغم مرور 56 عاما على مونديال المكسيك، لم يتمكن أي لاعب من تجاوز حصيلة بيليه البالغة 6 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من البطولة.

واقترب عدة نجوم من الرقم، أبرزهم دييغو مارادونا وتوماس هاسلر وروبرت غادوكا، لكنهم توقفوا عند 5 تمريرات حاسمة فقط.