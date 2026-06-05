تفاصيل مقتل مدرب كمال أجسام في بغداد بـ 17 رصاصة

خبرني - لقي مدرب كمال الأجسام "غيث جاسم"، حتفه على يد أحد الأشخاص في العاصمة العراقية بغداد.

وقعت الحادثة يوم أمس الخميس داخل قاعة رياضية في حي "الجهاد" غربي العاصمة.

بحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى مجرد "خلاف على استخدام أحد الأجهزة الرياضية".

وصرح مصدر في شرطة بغداد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (5 حزيران 2026) بأن المشكلة نشبت بين غيث جاسم وفتى يبلغ من العمر 16 عاماً؛ فبعد أن منع المدرب الفتى من استخدام جهاز مخصص لتمارين الحديد، اندلعت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المصدر الأمني أن الفتى غادر القاعة، ثم عاد بعد فترة وجيزة ومعه سلاح من نوع "كلاشينكوف"، وأطلق 17 رصاصة على غيث.

يُذكر أن غيث جاسم، المعروف بلقب "الكابتن غيث"، كان مدرباً معروفاً في الأوساط الرياضية العراقية، وكان يحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر باستمرار نصائح وبرامج غذائية ورياضية للشباب.

وقد ألقت شرطة بغداد القبض على القاتل، ولاتزال التحقيقات في الحادثة مستمرة.