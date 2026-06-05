وزارة العمل: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي مكون من 3 أشخاص

خبرني - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، الجمعة، أن الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي 2026 مكون من 3 أشخاص فقط وهم أمين عام الوزارة ومدير مديرية علاقات العمل وأحد موظفي الدائرة القانونية في الوزارة، مشيرا إلى أن وزير العمل خالد البكار لم يكن ضمن الوفد.

وأوضح الزيود، أن باقي أعضاء الوفد ليسوا من الحكومة وإنما هم ممثلون عن أطراف الإنتاج عمال وأصحاب عمل و3 أعضاء من مجلس الأعيان.

وبين أن الأردن حريص على المشاركة في هذا المؤتمر الوحيد دوليا الذي يخص شؤون العمل وتشارك به كل دول العالم، مؤكدا أن تكلفة السفر لممثلي الحكومة تستند لنظام الانتقال والسفر.