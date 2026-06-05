الفنان الاردني السيلاوي : اختطفني ٤ اشخاص واعطوني ابرة

خبرني - تحدث المطرب الأردني حسام السيلاوي عن تفاصيل أزمته الأخيرة خلال أول ظهور تلفزيوني له، كاشفًا عن معاناته النفسية والضغوط التي تعرض لها، وذلك ضمن برومو حلقة مرتقبة تُعرض غدًا.

وقال السيلاوي إن الجميع خذله خلال أزمته، موضحًا أن بعض أفراد أسرته تبرأوا منه، وهو ما تسبب له في ألم نفسي شديد، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى معاناته مع الممنوعات، مؤكدًا أنه كان يلجأ إليها في محاولة لإسكات الأصوات التي تدور في رأسه، لافتًا إلى تعرضه للخطف من قبل 4 أشخاص، قال إنهم منحوه إبرة خلال الواقعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

واختتم الفنان الأردني تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة بنفسه، قائلًا: «أنا نجم العالم».

ومن المقرر عرض الحلقة غدًا، وسط توقعات بكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية ومسيرته الفنية، إلى جانب تطورات أزمته الأخيرة.



وفي سياق متصل، كان حسام السيلاوي قد علّق مؤخرًا على الجدل المثار بشأن تصريحاته التي اعتبرها البعض مسيئة للدين الإسلامي، مؤكدًا عبر مقطع فيديو نشره على تطبيق «تيك توك» أنه لم يرتد عن الإسلام.

وقال السيلاوي: «أنا أكيد لم أسيء لحد، هما بيقصوا الفيديوهات وبيوصلوها زي ما هما عايزينها، أنا مرتدش عن الإسلام، أنا لسه مسلم الحمد لله».

وأضاف: «أنا مش ملحد ولا كافر، أنا اتفهمت غلط، أنا بآمن بالإسلام والمسيح وكل الأديان السماوية اللي نزلت من ربنا، لكن على اللايف استفزني بعض التعليقات وطلع مني كلام وقصوه وبين أني بسيء ولكن أعوذ بالله، وإن شاء الله ربنا يبين الحق».

كما وجه رسالة لوالده بعد إعلان تبرؤه منه خلال الأزمة، قائلًا: «شكرًا لـ أبويا اللي تبرأ مني وما علمني الصح والغلط».