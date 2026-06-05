بالتزامن مع كأس العالم 2026.. تيك توك يطلق منصة جديدة للمشجعين

خبرني - كشف تطبيق "تيك توك" عن إطلاق منصة مستقلة جديدة في الولايات المتحدة تستهدف عشاق الأحداث العالمية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم 2026.

وفقا لما أورده موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تحمل المنصة الجديدة اسم "TikTok Pro Events"، وتم تصميمه خصيصاً لمتابعة الفعاليات الثقافية والرياضية البارزة.

وتتيح المنصة للمستخدمين فرصة التفاعل مع جماهير ومشجعين آخرين، إلى جانب متابعة المقاطع الأكثر انتشاراً والوصول إلى محتوى مختار يقدمه صناع المحتوى المشاركون في التغطية.

وتستهدف المنصة توفير مساحة تجمع بين متابعة الحدث والمشاركة في أنشطة مرتبطة به.

مكافآت ومزايا للمستخدمين

وتمنح المنصة المستخدمين البالغين من العمر 18 عاماً فأكثر فرصة جمع "نجوم" رقمية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المخصصة للمشجعين، مثل متابعة الوسوم الرائجة، وزيارة مركز كأس العالم 2026، والمشاركة في نشر المحتوى.

ويمكن استبدال هذه النجوم بمكافآت ومزايا متنوعة، تشمل الحصول على منتجات رسمية خاصة بكأس العالم عبر متجر مخصص داخل المنصة، بالإضافة إلى قسائم خصم من متجر تيك توك.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية المساهمة في أعمال خيرية من خلال توجيه تبرعات تمولها الشركة بالتعاون مع مؤسسة "فيدينغ أميركا".

منافسة على اهتمام الجماهير

ومن خلال إطلاق منصة مستقلة بعيداً عن التطبيق الرئيسي، يسعى تطبيق تيك توك إلى تعزيز قدرته على جذب المستخدمين المهتمين بالأحداث الكبرى، مع توفير بيئة أكثر تخصصاً تتيح للمعلنين وصناع المحتوى الوصول إلى جمهور محدد وأكثر تفاعلاً.

كما تمثل المنصة الجديدة فرصة لفتح مسارات جديدة للإيرادات عبر الشراكات التجارية والرعايات والحملات التسويقية التي يقودها صناع المحتوى.

مركز خاص لمتابعة المونديال

وأوضحت الشركة أن الجماهير ستتمكن أيضاً من الوصول إلى مراكز كأس العالم 2026 داخل تطبيق تيك توك الأساسي من خلال البحث عن "FIFA World Cup".

وتعتمد هذه المراكز على منظومة "TikTok GamePlan"، التي طُورت لمساعدة الفرق الرياضية والاتحادات والقنوات التلفزيونية على زيادة انتشار المحتوى وتعزيز تفاعل المشجعين، مع إتاحة الوصول إلى أبرز اللقطات وصناع المحتوى المرتبطين بالبطولة.

وتتوفر منصة "TikTok Pro Events" حالياً للتنزيل عبر متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي" داخل الولايات المتحدة.