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عون لإيران: لبنان ليس بلدكم

  • 05 حزيران 2026
  • 18:27
عون لإيران لبنان ليس بلدكم

خبرني - طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده، مشددا أن على حزب الله أن يفهم أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع إسرائيل.

وقال عون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية نشرت الجمعة، متوجها إلى إيران خلال "هذه ليست بلادكم، هذه بلادنا... ليس من شأنكم التدخّل في شؤون بلادنا" مضيفا "إنهم يستخدمون لبنان ورقة مساومة في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة. هذا أمر غير مقبول".

وأضاف "على حزب الله أن يفهم أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الجلوس والتحدث، لا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال، الجمعة، إن على إيران أن تكف عن التعامل مع بلاده كـ"ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها" الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، فيما تدور في لبنان حرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران.

وقال سلام خلال إطلاق نداء إنساني أممي للبنان "إن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا، وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها".

وأضاف "نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين، أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد".

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