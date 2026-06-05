عصام صاصا يعلن وفاة جنينه «إيمان»

خبرني - كشف المطرب عصام صاصا عن تعرض أسرته لأزمة إنسانية مؤلمة بعد وفاة جنينه "إيمان" خلال الشهر السادس، مطالبًا جمهوره بالدعاء لزوجته وأسرته.

وشارك صاصا الخبر مع جمهوره عبر حسابه على موقع إنستغرام، من خلال رسالة مختصرة عبّر فيها عن حزنه الشديد، مطالبًا متابعيه بالدعاء لنجله الراحل بالرحمة والمغفرة.

وحرص صاصا على طمأنة جمهوره بشأن الحالة الصحية لأسرته، مؤكدًا أنه ونجله "رحيم" بخير، متمنيًا الشفاء العاجل لزوجته وتجاوزها الأزمة الصحية بسلام.

من جانبها، عبّرت جهاد، زوجة عصام صاصا، عن حزنها لفقدان جنينها عبر منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيه الله أن يتغمد طفلها برحمته، وأن يجعله شفيعًا لها ولوالده.

كما وجهت الشكر لكل من ساندها ووقف بجوار أسرتها خلال تلك المحنة، وسط تفاعل واسع من الجمهور وعدد من أصدقاء وزملاء عصام صاصا الذين حرصوا على تقديم رسائل الدعم والمواساة.