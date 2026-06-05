بيان صادر عن بني يونس بعد مقتل المرحوم احمد الفوارس الاعيده

خبرني - اصدرت عشيرة بني يونس يمثلها الشيخ عماد جبر بني يونس بيانا بعد مقتل الشاب المرحوم احمد الفوارس في دير ابي سعيد شمالي الاردن تاليا نصه :

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

تأسف عشيرة بني يونس ممثلة بجميع افخاذها وأبنائها داخل المملكة وخارجها وببالغ الحزن والأسى الحادثة المؤلمة التي وقعت قبل يومين والتي ادت إلى وفاة الشاب احمد محمود الفوارس الاعيده .

نسال الله له الرحمة وان يسكنه فسيح جناته وخالص المواساه لوالديه ولكل ابن من ابناء عشيرة الاعيده الاكارم.

كما نأسف ان احد افراد عشيرة بني يونس الطرف المسبب.

وازاء هذا الحدث المؤلم على جميع أبناء بلدتنا فإن عشيرة بني يونس تعلن وبكل وضوح وصراحة الشجب والاستنكار الشديدين لهذا الفعل.

وترفض رفضا قاطعا كل تصرف يصدر من احد أبنائها فيه شكل من أشكال العنف والاعتداء والخروج على القانون وتعكير صفو العلاقات الطيبة الرصينة بينها وبين ابناء بلدنا الطيب ومهما كانت الأسباب الدوافع.

حيث أن هذه التصرفات لا تمثل قيم عشيرتنا ولا أخلاق أبنائها ولا يمكن أن نقبل هذه التصرفات والأفعال.

كما نتقدم من اهلنا واخواننا عشيرة الاعيده الاكارم بخالص المواساة والتعزيه والاسف لما حصل مؤكدين على العلاقات العميقة والطيبة واواصر المحبة والمودة بين ابناء العشيرتين.

وان ما حدث تصرف فردي لا يعبر عن هذه العلاقات الممتدة من جيل إلى جيل بين العشيرتين.

وندعو إلى عدم الانجرار خلف اي إشاعة قد تصدر من الزوايا المظلمة والتي لا تخاف الله مؤكدين على خالص معاني التقدير والمحبة لشيوخ وابناء عشيرة الاعيده الاكارم الذين عبروا كما هم دائما عن الحكمة وتعبيرهم عن ان التصرف فردي ومرفوض من ابناء عشيره بني يونس.

نسال الله ان يحفظ وطننا الغالي الاردن وان يحفظ سيد البلاد جلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين وان يديم على الاردن نعمه الأمن والأمان والاستقرار وان يحفظ بلدتنا الحبيبة ويديم الألفة بين جميع ابنائها