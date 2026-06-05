في الافتتاح والنهائي.. شاكيرا نجمة كأس العالم 2026

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مشاركة النجمة الكولومبية شاكيرا في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب تقديم عرض خاص خلال المباراة النهائية للبطولة.

وأكد «فيفا» أن شاكيرا ستقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» خلال حفل الافتتاح المقرر إقامته على استاد أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، وفق وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل قبل صافرة البداية بـ90 دقيقة، في عرض فني ضخم يمزج بين الموسيقى والرياضة ضمن واحدة من أكبر الفعاليات العالمية.

وتشارك شاكيرا في أداء الأغنية الرسمية مع النجم النيجيري بورنا بوي، فيما يحمل عنوان الأغنية معنى «هيا بنا» أو «تعال»، في رسالة تعكس أجواء الحماس وروح المنافسة التي تميز البطولة.

كما يشهد الحفل مشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم الفنان الكولومبي خوتا بالفين والمغنية الجنوب أفريقية تايلا، في عرض يجسد التنوع الثقافي الذي يميز كأس العالم 2026.

ولن يقتصر حضور شاكيرا على حفل الافتتاح، إذ تستعد أيضًا لتقديم أول عرض فني بين شوطي المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم، والمقرر إقامتها على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويُعد هذا الحدث سابقة تاريخية في البطولة، حيث يشهد النهائي لأول مرة تنظيم عرض ترفيهي ضخم بين الشوطين، على غرار العروض العالمية في الأحداث الرياضية الكبرى.

وترتبط شاكيرا بعلاقة خاصة مع كأس العالم، بعدما حققت نجاحًا واسعًا بأغنيتي «واكا واكا» في مونديال 2010 و«لا لا لا» في نسخة 2014، لتواصل حضورها المميز في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.