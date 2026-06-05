وزير الاستثمار يعقد لقاءات اقتصادية في لندن لترويج الفرص الاستثمارية

خبرني - عقد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، سلسلة من اللقاءات الاقتصادية مع فعاليات اقتصادية وتجارية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهود الترويج للاستثمار في المملكة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية.

وشارك وزير الاستثمار في مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة الخبرات البريطانية الدولية (BEI) ومجموعة "دي" (The D Group) ضمن أنشطة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية (SAG)، بحضور السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، ومشاركة نخبة من قادة الأعمال في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، حيث ناقش المشاركون فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع التنموية، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإقليمية.

وأكد أبو غزالة خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة، وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار، في ظل بيئة أعمال تنافسية وتشريعات اقتصادية تواكب المتغيرات وتسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن في القطاعات الواعدة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

من جانبه، أكد السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس أهمية البناء على العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى حرص الأردن على توسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال البريطاني واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخبرات البريطانية الدولية (BEI) والمدير الاستشاري لمجموعة "دي" ديفيد لاندسمان إن المؤسسة والمجموعة تعملان مع شبكة واسعة من الخبراء والاستشاريين في مجالات المناخ والطاقة والتعليم والفضاء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لاستكشاف آفاق التعاون بين القطاع الخاص في المملكة المتحدة والأردن، معربا عن ثقته بأن المناقشات ستسهم في إيجاد فرص جديدة ومثمرة للعمل المشترك.

وفي ذات السياق، عقد أبو غزالة لقاءات مع المبعوث التجاري البريطاني إلى الأردن والكويت وفلسطين اللورد إيان ماكنيكول، وقيادة غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز التواصل مع كبرى المؤسسات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال الدولية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل.