ايرلندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ميخائيل مارتن اليوم (الجمعة) أن بلاده قررت منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من دخول البلاد.

وجاء هذا القرار بعد التشاور مع وزارة العدل الأيرلندية ووزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان .

وبرر مارتن هذه الخطوة الجريئة بقوله: "إن تصريحاتهما العلنية، التي تعبر عن رغبتهما في محو الفلسطينيين من أرضهم، قد أثارت قلقاً بالغاً".

وأضاف: "هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار، وسنعمل على تعزيز هذا الموقف لدى الآخرين أيضاً".

تأتي هذه الخطوة الأيرلندية قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو/حزيران، والذي سيناقش إمكانية فرض عقوبات شخصية على الوزيرين الإسرائيليين.

وقد عُقد اجتماع تمهيدي لسفراء الاتحاد الأوروبي على المستوى الإداري في اليوم السابق، بهدف دراسة مواقف الدول واستعدادها لاتخاذ خطوات عملية.

أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي نيته طرح القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه أقر بتواضع بأن "مسألة الحصول على دعم كافٍ من بقية دول الاتحاد الأوروبي مسألة أخرى".

وكان اقتراح مماثل قد قُدِّم قبل نحو شهر في بروكسل من قِبَل أيرلندا وإسبانيا، لكنه رُفِضَ بسبب عدم وجود إجماع كامل بين الدول الـ 27، وانتهى حينها بفرض عقوبات على أربع منظمات استيطانية وثلاثة أفراد فقط.