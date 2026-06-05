السفير التركي يزور مصانع

خبرني - استقبل الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، سفير الجمهورية التركية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، يعقوب جايماز أوغلو، في زيارة لمصانع الشركة في منطقة غور الصافي، بحضور عدد من نواب الرئيس التنفيذي.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الدكتور النسور مسيرة التطور التي شهدتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الأخيرة، والإنجازات التشغيلية والمالية التي حققتها، والتي عززت مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الصناعية والتصديرية في المملكة، إلى جانب دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات سمادية عالية الجودة للأسواق الدولية.

كما اطلع السفير الضيف على ملامح الخطة الاستثمارية طويلة الأمد للشركة للأعوام (2026-2035)، وتهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية، والتوسع في الصناعات التحويلية والمشتقة ذات القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية.

من جانبه، أشاد السفير التركي يعقوب جايماز أوغلو بالمستوى الصناعي والتشغيلي المتقدم الذي وصلت إليه شركة البوتاس العربية، وبالمشاريع الاستراتيجية والتوسعية التي تنفذها، وبالدور الذي تؤديه في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانة المملكة على خارطة الصناعات التعدينية والكيميائية إقليمياً وعالمياً.

وأشار السفير يعقوب جايماز أوغلو إلى أن ما حققته الشركة من تطور ونمو خلال السنوات الماضية يعكس نجاحاً لافتاً في توظيف الموارد الطبيعية وتطويرها وفق أفضل الممارسات الصناعية الحديثة، بما يجعلها نموذجاً متميزاً على مستوى المنطقة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الشركة ومصانعها، اطلع خلالها السفير الضيف على سير العمليات التشغيلية ومراحل إنتاج البوتاس، إضافة إلى التقنيات الهندسية الحديثة المستخدمة في عمليات الاستخراج والتصنيع، ومنظومة البحث والتطوير والابتكار التي تدعم جودة المنتجات وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.