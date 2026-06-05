ضريبة الدخل: تطوير الخدمات الضريبية إلكترونيا في الزرقاء لتعزيز سرعة الإنجاز

خبرني - تواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ فرع الزرقاء تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمواطنين والمكلفين، عبر تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير بيئة عمل أكثر سرعة وشفافية وانسيابية.

وقال مدير ضريبة الدخل والمبيعات/ فرع الزرقاء نواف الفايز، إن تقديم الإقرارات الضريبية عبر البرنامج الإلكتروني الذي اعتمدته إدارة ضريبة الدخل والمبيعات في العاصمة عمان، يمثل خطوة متقدمة في مسيرة تحديث العمل الضريبي، ويجسد حرص الدائرة على مواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات عصرية تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات.

وأضاف أن النظام الإلكتروني المعد مسبقاً يتيح للمكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية بطريقة سهلة وآمنة، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد، ويمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم من أي مكان، بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار الفايز إلى أن فرع ضريبة الدخل والمبيعات في الزرقاء، يعمل وفق نهج مؤسسي قائم على التعاون والتواصل المباشر مع المراجعين، مبيناً أن جميع الموظفين، بدءاً من مدير الفرع وحتى مختلف الأقسام والوحدات، يسخرون خبراتهم وإمكاناتهم لخدمة المواطنين، وتقديم الإرشاد اللازم لهم، والإجابة عن استفساراتهم بكل وضوح وشفافية.

وأوضح أن أي معاملة أو إقرار ضريبي أو تعديل يحتاجه المواطن تتم متابعته من المختصين في الفرع، حيث يتم توجيه المراجعين إلى الأقسام والمدققين المعنيين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم بسهولة، ومعالجة أي ملاحظات أو استفسارات ضمن إطار من المسؤولية والحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وبيّن أن الكادر الوظيفي في الفرع يقدم الدعم والمشورة للمواطنين سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، مؤكداً أن سياسة العمل تقوم على فتح قنوات التواصل مع المراجعين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، باعتبار المواطن شريكاً أساسياً في نجاح العملية الضريبية.

ولفت الفايز إلى أن الموظفين يبقون على رأس عملهم حتى الساعة الثالثة عصراً، فيما يستمر العمل الإضافي حتى الساعة الرابعة والنصف بعد العصر، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتدقيق الإقرارات والوثائق، وتخفيف وقت انتظار المراجعين، بما يحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمة.

وأكد أن الدائرة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الحديثة، لا سيما في مجال نظام الفوترة الإلكتروني، الذي يعد من الأدوات المهمة في تطوير الإدارة الضريبية، ورفع مستوى الدقة في البيانات، وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية.

وأضاف أن نظام الفوترة الإلكتروني يسهم في تنظيم العمليات التجارية والمالية، وتحسين مستوى الالتزام لدى المكلفين، كما يساعد في بناء قاعدة بيانات أكثر دقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وعلى كفاءة العمل الضريبي بشكل عام.

ودعا الفايز المواطنين والمكلفين إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المحددة قانونياً، وعدم الانتظار حتى نهاية المدة، للاستفادة من الإعفاءات والتسويات الضريبية المتاحة، وتجنب الغرامات المالية الناتجة عن التأخير.

وأشار إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ويمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من القرارات الحكومية المتعلقة بالتسويات والإعفاءات، مبيناً أن الدائرة تحرص على توفير جميع أشكال الدعم والإرشاد للمكلفين لمساعدتهم على استكمال معاملاتهم بالشكل الصحيح.

وأوضح أن تسديد الأرصدة والمبالغ المستحقة قبل بداية شهر أيار من كل عام، يساعد المكلفين على تفادي الغرامات المترتبة على التأخير، والاستفادة من طلبات الإعفاء والتسويات الضريبية المقدمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، خصوصاً ما يتعلق بالمكلفين المرتبطين بنظام الفوترة الإلكتروني.

وأكد الفايز أن الدائرة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي، من خلال بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون بين الدائرة والمواطن، بعيداً عن التعقيد، وبما يعزز الوعي بأهمية الالتزام الضريبي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الخدمات العامة.