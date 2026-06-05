مصرع 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر

خبرني - قضى 49 مواطنا من النيجر عطشا في صحراء المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر ومالي، إثر تعطل الشاحنة التي كانت تقلهم، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية الخميس.

وأوضحت سلطات محافظة أغاديس الذي تتولى إدارة هذه المنطقة في شمال النيجر، في منشور على فيس بوك، أن هؤلاء "لقوا حتفهم عطشا في منطقة نائية تقع على بعد أكثر من 80 كيلومترا إلى الغرب من أساماكا".

وأشارت إلى أنهم كانوا عائدين من مالي بعد الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضافت: "نظرا لافتقارهم إلى المياه وعجزهم عن إصلاح المركبة رغم جهود السائق ومعاونيه والركاب، وجدوا أنفسهم محاصرين وسط بيئة حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة وغياب نقاط التزوّد بالمؤن من البقاء على قيد الحياة، أمرا بالغ الصعوبة"، لافتة إلى أنهم دُفنوا في مقابر جماعية.