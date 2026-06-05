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ملثم يقتحم كراجات سكنية في إربد ويعبث بأكثر من 20 مركبة

  • 05 حزيران 2026
  • 15:09
ملثم يقتحم كراجات سكنية في إربد ويعبث بأكثر من 20 مركبة

خبرني - تعرضت أكثر من 20 مركبة لعمليات سرقة طاولت محتوياتها داخل كراجات بنايات سكنية في منطقة الحي الشرقي بمحافظة إربد، وفق ما أفاد به سكان في المنطقة.

وقال مواطنون إن الحادثة وقعت خلال ساعات الليل، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة شخصاً ملثماً يتنقل بين كراجات عدد من البنايات السكنية، ويقوم بفتح مركبات وسرقة محتويات من داخلها قبل مغادرة المكان.

وأضافوا أن السرقات شملت أكثر من 20 مركبة، ما ألحق خسائر مادية بأصحابها وأثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، خصوصاً أن المركبات كانت متوقفة داخل كراجات البنايات السكنية وليس في الشوارع العامة.

وأشار السكان إلى أن عدداً من المتضررين تقدموا بشكاوى لدى الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيق في الحادثة، وجمع الأدلة، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف تحديد هوية الفاعل وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وطالب مواطنون بتكثيف الرقابة الأمنية وتعزيز إجراءات الحماية في المناطق السكنية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف ممتلكات المواطنين داخل الأحياء والكراجات المغلقة.

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