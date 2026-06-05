انطلاق فعاليات سوق جارا في موسمه العشرين

خبرني - انطلقت الجمعة فعاليات سوق جارا 2026 في موسمه العشرين والذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى وبدعم من شركة محلية، برعاية نائب رئيس لجنة أمانة عمان زياد الريحاني، مندوبا عن رئيس لجنة الأمانة وبحضور مدير مدينة عمان نبيل الجريري

وجال الريحاني، في السوق، واطلع على الأكشاك المعروضة ومقتنياتها، والتقى العارضين الذين يمثلون العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المهنية، التي تقدم معروضاتها المصنوعة يدويا بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات.

ويشمل السوق أماكن مخصصة لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، والمشغولات اليدوية كأعمال السنارة والتطريز والحياكة والرسم على الخشب وعرض الأدوات النحاسية والقديمة التراثية، والرسم والفنون، والمأكولات والأزياء الشعبية الأردنية، إضافة إلى عروض فنية وتراثية وموسيقية متنوعة.

ويعد سوق جارا أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العاصمة عمان ومنصة سنوية تجمع الحرفيين والفنانين وأصحاب المشاريع الصغيرة من مختلف مناطق المملكة، ومساحة تفاعلية تجمع بين الثقافة والفن والتراث، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ويعزز مكانة عمان كمدينة نابضة بالحياة الثقافية.

ويستقبل السوق الزوار والمتسوقين كل جمعة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، حتى 11 من أيلول المقبل.