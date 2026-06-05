ريال مدريد يقدم عرضاً بقيمة 90 مليوناً لضم مدافع آرسنال

خبرني - كشفت تقارير صحافية عن تحرك رسمي من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم خط دفاع نادي آرسنال الإنجليزي، الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

قال حساب JustBizarreFooty عبر إكس، بحسب الإعلامي المتخصص في سوق الانتقالات، Fabrizio Romano: "قدّم فلورنتينو بيريز وريال مدريد عرضاً بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لضم ريكاردو كالافيوري، في إطار مساعيهما الحثيثة للتعاقد مع المدافع الإيطالي في الصيف الحالي".

وأضاف "يُعتبر كالافيوري هدفاً رئيسياً لريال مدريد لتعزيز خط الدفاع، ويُعتقد أن فلورنتينو بيريز يبذل جهوداً شخصية لإتمام الصفقة".

وتابع "يُفهم أن آرسنال يدرس العرض حالياً، ويُعتقد أن النادي مطمئن لوجود بدائل داخلية جاهزة في حال رحيل كالافيوري".

واختتم "المفاوضات جارية بين جميع الأطراف. المزيد من التفاصيل لاحقاً".