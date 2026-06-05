*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ريال مدريد يقدم عرضاً بقيمة 90 مليوناً لضم مدافع آرسنال

  • 05 حزيران 2026
  • 14:29
ريال مدريد يقدم عرضاً بقيمة 90 مليوناً لضم مدافع آرسنال

خبرني - كشفت تقارير صحافية عن تحرك رسمي من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم خط دفاع نادي آرسنال الإنجليزي، الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

قال حساب JustBizarreFooty عبر إكس، بحسب الإعلامي المتخصص في سوق الانتقالات، Fabrizio Romano: "قدّم فلورنتينو بيريز وريال مدريد عرضاً بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لضم ريكاردو كالافيوري، في إطار مساعيهما الحثيثة للتعاقد مع المدافع الإيطالي في الصيف الحالي".

وأضاف "يُعتبر كالافيوري هدفاً رئيسياً لريال مدريد لتعزيز خط الدفاع، ويُعتقد أن فلورنتينو بيريز يبذل جهوداً شخصية لإتمام الصفقة".

وتابع "يُفهم أن آرسنال يدرس العرض حالياً، ويُعتقد أن النادي مطمئن لوجود بدائل داخلية جاهزة في حال رحيل كالافيوري".

واختتم "المفاوضات جارية بين جميع الأطراف. المزيد من التفاصيل لاحقاً".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

علاج البواسير عذر أشهر خطأ تحكيمي في مونديال 1986
علاج البواسير عذر أشهر خطأ تحكيمي في مونديال 1986
  • 2026-06-07 02:52
كأس العالم يرهق الجزائر والسعودية.. ويريح مصر
كأس العالم يرهق الجزائر والسعودية.. ويريح مصر
  • 2026-06-07 02:02
منصب جديد لشلباية في الوحدات
منصب جديد لشلباية في الوحدات
  • 2026-06-06 23:16
الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط الكرة
الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط الكرة
  • 2026-06-06 21:33
صحف عالمية : إيران تضع ترمب في مأزق وهدنة لبنان تتهاوى
صحف عالمية : إيران تضع ترمب في مأزق وهدنة لبنان تتهاوى
  • 2026-06-06 21:25
إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى في كأس العالم
إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى في كأس العالم
  • 2026-06-06 20:23