حبس رئيس ناد مصري عريق

خبرني- قضت محكمة مصرية أمس الخميس، بالسجن لمدة سنة مع الشغل على إبراهيم طارق زاهر رئيس نادي الجزيرة الرياضي العريق بالقاهرة.

تعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة إبراهيم زاهر رئيس نادي الجزيرة للمحاكمة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتزوير محرر رسمي، متعلق ببيع محطة وقود بدائرة مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت لشهود الإثبات وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.

وفى هذا السياق، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بياناً رسمياً ، حسم من خلاله موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة بالمهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس الإدارة، على خلفية الدعوى المنظورة ضده أمام محكمة جنايات دمنهور.

وأكد نادى الجزيرة، أن احترام القضاء المصري يمثل ركيزة راسخة في تاريخ النادي العريق، معرباً عن ثقته المطلقة في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة.

وأوضح مجلس نادى الجزيرة أن النادي يعمل وفق منظومة لوائح تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة، مشيراً إلى أن المجلس يواصل مهامه بصورة منتظمة لضمان كفاءة العمل، وأنه من المقرر عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة القانونية بالنادي لمراجعة كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء ومكانة النادي العريق.