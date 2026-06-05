بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي

خبرني - أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن ميناء الفحل يواصل عمله بشكل طبيعي وذلك في أعقاب ما نشرته وسائل إعلام عن وقوع انفجار في المحطة النفطية بالقرب من مسقط وتسببت بوقف العمل.

نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة أن عُمان علقت التحميل في المحطة النفطية الواقعة بالقرب من مسقط بعد وقوع انفجار فيها.

وبحسب بيانات مصدرين للوكالة، فإن الأمر يتعلق بالمحطة المينائية ميناء الفحل.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن الانفجار في محطة التصدير الواقعة قرب العاصمة العمانية مسقط، وقع نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار.

في الأسبوع الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير" عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، للصحفيين بأن طهران ومسقط تجريان مفاوضات مشتركة لتحديد نظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز.