الأردن قبل الأخير في القيمة السوقية لمنتخبات مونديال 2026.. والطموح يتجاوز الأرقام

خبرني - حلّ المنتخب الأردني في المركز قبل الأخير بين المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وفق أحدث بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالقيم السوقية للاعبين والفرق.

وبلغت القيمة السوقية لمنتخب "النشامى" وفق خبرني نحو 20 مليون يورو، ليأتي في المرتبة السابعة والأربعين، متقدماً فقط على منتخب قطر الذي بلغت قيمته السوقية 19.93 مليون يورو، فيما تصدرت فرنسا القائمة بقيمة بلغت 1.55 مليار يورو.

ورغم الفوارق الكبيرة في القيمة السوقية والإمكانات المالية مقارنة بالمنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، فإن المنتخب الأردني يدخل نهائيات كأس العالم بطموحات كبيرة ورغبة في تقديم مستويات تنافسية تعكس التطور الذي حققته الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

ويعوّل "النشامى" على الروح القتالية والانضباط الفني والخبرة المتراكمة لدى لاعبيه من أجل تمثيل الكرة الأردنية بأفضل صورة ممكنة، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة لهم في نهائيات كأس العالم، في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

وتاليا القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026:

فرنسا: 1.55 مليار يورو.

إنجلترا: 1.37 مليار يورو.

إسبانيا: 1.22 مليار يورو.

البرتغال: 1.01 مليار يورو.

ألمانيا: 982 مليون يورو.

البرازيل: 943 مليون يورو.

هولندا: 814.2 مليون يورو.

الأرجنتين: 799.5 مليون يورو.

النرويج: 592 مليون يورو.

بلجيكا: 550.7 مليون يورو.

كوت ديفوار: 522.1 مليون يورو.

المغرب: 490.7 مليون يورو.

السنغال: 478.4 مليون يورو.

تركيا: 473.7 مليون يورو.

السويد: 404.2 مليون يورو.

أوروغواي: 393.3 مليون يورو.

كرواتيا: 387.7 مليون يورو.

الولايات المتحدة: 385.6 مليون يورو.

الإكوادور: 368.7 مليون يورو.

سويسرا: 322.6 مليون يورو.

كولومبيا: 297.7 مليون يورو.

اليابان: 280.8 مليون يورو.

الجزائر: 265.6 مليون يورو.

غانا: 237.8 مليون يورو.

النمسا: 232.2 مليون يورو.

كندا: 197.6 مليون يورو.

المكسيك: 194 مليون يورو.

جمهورية التشيك: 188.1 مليون يورو.

اسكتلندا: 170.2 مليون يورو.

باراغواي: 153.6 مليون يورو.

البوسنة والهرسك: 150.6 مليون يورو.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 144.2 مليون يورو.

كوريا الجنوبية: 137.5 مليون يورو.

مصر: 116.5 مليون يورو.

أوزبكستان: 85.3 مليون يورو.

أستراليا: 77.6 مليون يورو.

تونس: 69.6 مليون يورو.

الرأس الأخضر: 56 مليون يورو.

هايتي: 55.8 مليون يورو.

جنوب أفريقيا: 44.8 مليون يورو.

السعودية: 40.69 مليون يورو.

نيوزيلندا: 34.6 مليون يورو.

بنما: 34.58 مليون يورو.

إيران: 32.5 مليون يورو.

كوراساو: 25.7 مليون يورو.

العراق: 21 مليون يورو.

الأردن: 20 مليون يورو.

قطر: 19.93 مليون يورو.

ويُقام المونديال في 3 دول مختلفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويستمر حتى يوم 19 يوليو/تموز القادم.