شكر على تعاز من اللواء المتقاعد فايز الدويري

قال الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم

( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) صدق الله العظيم

شكر على تعاز

يتقدم اللواء الدكتور فايز الدويري وعائلته آل حمد الدويري وعشيرة الدويري بخالص الشكر والتقدير لابناء الشعب الأردني الكريم بكافة أطيافه بدءا بقيادته الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والديوان الملكي (ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ممثلة ب رؤساءها وأعضائها) والى القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة بكافة منتسبيها و مجلس آمانة عمان وكافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة والى الشعب الأردني قاطبة والى شبكة الجزيرة ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومدير قناة الجزيرة وكافة منتسبيها والى الشعب الفلسطيني المجاهد ولكل من واسانا من مشرق الوطن العربي إلى مغربه بفقدان المهندس جمال فايز الدويري سواء بالمشاركة في دفنه أو الحضور الى بيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل ، جزاكم الله خيرا ً، ولا نقول إلا الحمد لله على قدره وقضائه وإنا لله وإنا اليه راجعون وصبراً جميل وبالله المستعان ونحتسبه عند الله العزير الرحيم الغفور وجزاكم الله عنا خير الجزاء والثواب ...