مصر.. نجوم الفن يزورون الفنان محيي إسماعيل

خبرني - زار الفنانان ياسر جلال ومحمود حميدة والمخرج أشرف فايق دار إقامة كبار الفنانين للاطمئنان على صحة الفنان محيي إسماعيل.

وشهدت الزيارة أجواء ودية، حيث عبر الحاضرون عن سعادتهم بتحسن حالته الصحية، متمنين له دوام العافية والعودة إلى النشاط الفني قريبا.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" قال فيه: "يوم من أسعد أيام حياتي، الفنانون والمبدعون المصريون ثروة كبيرة لا بد من الحفاظ عليها"، مثنيا على مسيرة محيي إسماعيل التي تركت بصمة في السينما والدراما المصرية.

من جانبه، أعرب محيي إسماعيل عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن دعم زملائه وجمهوره رفع معنوياته بشكل كبير، كما وجه المخرج أشرف فايق الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامه بكبار الفنانين ودعمه المستمر للدار.