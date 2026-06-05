مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن

خبرني - يقترب مخزون المملكة من القمح من حاجز المليون طن، في وقت تتجه فيه وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأسبوع المقبل إلى التعاقد على شراء 120 ألف طن إضافية من المادة، بعد أن طرحت أخيرا عطاء لهذه الغاية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استدامة توافر القمح في السوق المحلية.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الوزارة ونشرتها صحيفة الغد، دعت التجار والموردين الراغبين بالمشاركة في العطاء إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، على أن يكون آخر موعد لقبول العروض السعرية يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثانية ظهرا.

وأكدت الوزارة، في رد على استفسارات أن طرح عطاءات دورية لشراء القمح يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الأساسية بما يغطي استهلاك المملكة لأطول فترة ممكنة، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

وبحسب مضامين دعوة العطاء، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الفنية والصحية للعطاء، من أبرزها أن تكون الشحنة خالية من الحلم الحي والحشرات الحية المرئية بالعين المجردة، إضافة إلى خلوها من الأعفان الظاهرة.

كما اشترطت تبخير الشحنة في ميناء التحميل بحيث تكون خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول وقبل الإفراج عنها، مع التأكيد على بقاء البضاعة في ميناء الوصول خالية من أي إصابة حشرية وعلى مسؤولية المتعهد حتى الانتهاء من عمليات التفريغ وظهور صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكدت الشروط أنه في حال اكتشاف إصابة حشرية في الباخرة عند وصول الشحنة، يتم تعقيمها وفقا لاشتراطات وزارة الزراعة وعلى نفقة المتعهد، الذي يتحمل كذلك أي أضرار أو تبعات تترتب على ذلك. كما ألزمت الوزارة المتعهد بإثبات تبخير إرسالية القمح في بلد المنشأ وإرفاق شهادة رسمية تثبت ذلك.

وبينت الوزارة أن كميات القمح المخزنة في المستوعبات وصوامع التخزين، إضافة إلى الكميات المتعاقد عليها، تبلغ حتى أمس نحو 988 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك المملكة لأكثر من 10 أشهر. ويبلغ الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح نحو 1.08 مليون طن، بما يعادل 90 ألف طن شهريا.

وتتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء القمح وبيعه للمطاحن لإنتاج الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة استخراج تبلغ 78 %، فيما تصل نسبة استخراج النخالة إلى 22 %، وقد حددت الوزارة سعر بيع النخالة عند 140 دينارا للطن من باب المطحنة دون احتساب ضريبة المبيعات.

ويقدر الاستهلاك الشهري من الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنحو 52 ألف طن، أي ما يعادل 1750 طنا يوميا.