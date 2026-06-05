الحكمة الأردنية تكسب معركة براءة اختراع دواء (فاسيبا)

خبرني - أصدرت المحكمة العليا الأميركية، قرارا يقضي بأن دواء "فاسيبا"، وهو دواء لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية من إنتاج شركة الحكمة، لا ينتهك براءات اختراع شركة أمارين فارما، في قرار قد يجعل شركات الأدوية الجنيسة أقل عرضة لدعاوى براءات الاختراع المتعلقة بما يسمى "الملصقات المختصرة".

ويُعد هذا القرار إنجازاً مهماً يُحسب لشركة أردنية رائدة في قطاع الصناعات الدوائية، ويعكس حضورها التنافسي في السوق العالمية وقدرتها على خوض نزاعات قانونية مع كبرى شركات الأدوية الدولية.

كما يعد الحكم انتصارًا مهمًا لصناعة الأدوية الجنيسة، إذ يعزز قدرة الشركات على طرح بدائل منخفضة التكلفة للأدوية الأصلية مع تقليص المخاطر القانونية المرتبطة بنزاعات براءات الاختراع.

‎وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد ألغى الحكم الصادر بإجماع القضاة التسعة، والذي صاغته القاضية كيتانجي براون جاكسون، قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى درجة كان قد جاء لصالح شركة أمارين.

‎ويُنظر إلى القرار على أنه قد يحد من تعرض شركات الأدوية لدعاوى انتهاك براءات الاختراع المرتبطة بما يُعرف بـ "الملصقات المحدودة" وهي آلية تسمح للشركات بتسويق أدوية جنيسة لبعض الاستخدامات المعتمدة دون أخرى لا تزال محمية ببراءات اختراع.

‎وكانت شركات تصنيع الأدوية الجنيسة قد حذرت من أن صدور حكم لصالح أمارين كان سيؤدي إلى تثبيط إنتاج وتسويق الأدوية الأقل تكلفة، الأمر الذي قد يسهم في ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.