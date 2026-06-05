إسرائيل ترجّح تسبب سيجارة بحريق ضخم قرب المعبر الأردني

خبرني - أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سيجارة أُلقيت في منطقة مفتوحة قد تكون وراء الحريق الكبير الذي اندلع قرب المعبر الأردني/جسر الشيخ حسين، وأدى إلى تضرر نحو 100 مركبة.

وقالت السلطة، في بيان، إنها تواصل التحقيق في أسباب الحريق، مشيرة إلى أن فرضية السيجارة الملقاة تعد من بين الفرضيات الرئيسية التي يجري فحصها لتحديد أسباب اندلاع النيران وانتشارها.

ودعت السلطات الجمهور إلى تجنب ركن المركبات في الأراضي المفتوحة غير المهيأة، والتأكد من إطفاء السجائر بالكامل، تفادياً لوقوع حرائق مماثلة.