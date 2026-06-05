لامين جمال يتفوق على هالاند ومبابي ويتربع على عرش أغلى لاعبي العالم

خبرني - تصدر النجم الإسباني الشاب لامين جمال قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم وفق أحدث دراسة صادرة عن مرصد الدراسات الكروية CIES.

وقدر CIES قيمة لامين جمال بنحو 358 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 415 مليون دولار.

ويعكس هذا الرقم المكانة التي بات يحتلها جناح برشلونة، الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بعد موسم استثنائي رسخ خلاله نفسه كأحد أبرز نجوم النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني، ليصبح اللاعب الأعلى قيمة في تاريخ الدراسات التي يجريها المرصد السويسري.

وتفوق جمال بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي بلغت قيمته التقديرية 227 مليون يورو، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، في المركز الثالث بقيمة وصلت إلى 166 مليون يورو.

ويرى خبراء المرصد أن القيمة الضخمة لجمال تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها صغر سنه، ومستواه الفني المتصاعد، وتأثيره الكبير في المباريات الحاسمة، إضافة إلى عقده طويل الأمد مع برشلونة، والذي يمتد حتى عام 2031.

وخلال فترة قصيرة، تحول جمال من موهبة واعدة في أكاديمية "لا ماسيا" إلى أحد أهم عناصر مشروع برشلونة الرياضي.

كما لعب دورا بارزا في النجاحات الأخيرة للنادي والمنتخب الإسباني، ما جعله محط أنظار الأندية الكبرى حول العالم.

ورغم الاهتمام المتزايد بخدماته، يتمسك برشلونة بنجمه الشاب باعتباره حجر الأساس لمستقبل الفريق.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا كشف سابقا عن رفض عرض ضخم تجاوز 250 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، مؤكدا أن الإدارة تعتبره جزءا لا يتجزأ من مشروع النادي على المدى الطويل.

كما يتضمن عقد جمال شرطا جزائيا يبلغ مليار يورو، وهو من أعلى الشروط الجزائية في تاريخ كرة القدم، في رسالة واضحة تؤكد رغبة برشلونة في تحصين نجمه من أي محاولات مستقبلية لضمه.